البحرين تعلن التصدي لاعتداءات جوية إيرانية

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت ودمرت، عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية، التي استهدفت المملكة اليوم السبت.

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وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، قالت القيادة العامة، في بيان، إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.