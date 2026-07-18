البحرين تعلن التصدي لاعتداءات جوية إيرانية

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، قالت القيادة العامة، في بيان، إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.
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