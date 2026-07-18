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البحرين تعلن التصدي لاعتداءات جوية إيرانية

علم البحرين في المنامة
البحرين
 
السبت، 18-07-2026 12:02 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت ودمرت، عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية، التي استهدفت المملكة اليوم السبت.

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وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، قالت القيادة العامة، في بيان، إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.


وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

 
 


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