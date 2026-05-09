البحرين تعلن القبض على 41 شخصاً بتهم الارتباط بالحرس الثوري الإيراني

01:22 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، السبت، القبض على 41 شخصا من تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر "ولاية الفقيه". اضافة اعلان





ووفقا لوكالة الأبناء البحرينية (بنا)، "أسفرت التحريات والتقارير الأمنية، وما أثبتته التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النيابة العامة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر "ولاية الفقيه".



وأضافت أنه "تم القبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون".





