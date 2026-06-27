البحرين تعلن تعرضها للاستهداف بعدد من المسيّرات الإيرانية

وعبّرت وزارة الخارجية في بيانها عن "إدانة مملكة البحرين بأشدّ العبارات لاستهداف أراضيها فجر اليوم، السبت 27 حزيران 2026، بعددٍ من الطائرات المسيّرة الإيرانية، في انتهاك صارخ لسيادتها".
وأضافت الوزارة أنها "تؤكد أن استمرار النظام الإيراني في اعتداءاته، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية نحو التهدئة، يُلقي على طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويكشف نهجا قائما على زعزعة الأمن وتصدير الفوضى وتقويض الاستقرار الإقليمي".
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