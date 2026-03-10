البحرين: مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم إيراني على مبنى سكني في المنامة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر الثلاثاء، مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم إيراني استهدف مبنى سكنيا في العاصمة المنامة، وفق حصيلة أولية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "عدوانا إيرانيا سافرا استهدف مبنى سكنيا في المنامة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين".