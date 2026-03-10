البحرين: مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم إيراني على مبنى سكني في المنامة

وقالت الوزارة في بيان، إن "عدوانا إيرانيا سافرا استهدف مبنى سكنيا في المنامة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين".
وأضافت أنه جرى إطلاق صافرات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.
