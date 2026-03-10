الثلاثاء 2026-03-10 03:17 ص

البحرين: مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم إيراني على مبنى سكني في المنامة

انفجارات في البحرين والكويت إثر هجمات إيرانية متجددة
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر الثلاثاء، مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم إيراني استهدف مبنى سكنيا في العاصمة المنامة، وفق حصيلة أولية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "عدوانا إيرانيا سافرا استهدف مبنى سكنيا في المنامة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين".


وأضافت أنه جرى إطلاق صافرات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

 
 


