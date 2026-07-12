الأحد 2026-07-12 09:17 ص

البحرين والإمارات تطلقان صفارات الإنذار وتحذران من تهديد صاروخي

البحرين والإمارات تطلقان صفارات الإنذار وتحذران من تهديد صاروخي
ارشيفية
 
الأحد، 12-07-2026 07:37 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارتا الداخلية في البحرين والإمارات، فجر الأحد، إطلاق صفارات الإنذار في أنحاء البلدين، محذرتين من تهديد صاروخي، وذلك في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة عقب الضربات الأميركية الجديدة على إيران.اضافة اعلان


ودعت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، مع متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن الدفاعات الجوية تتعامل مع "تهديد صاروخي"، داعية السكان إلى البقاء في أماكن آمنة ومتابعة التحذيرات والمستجدات عبر المنصات الرسمية.

ولم تصدر السلطات في البحرين أو الإمارات، حتى الآن، تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديد أو نتائجه، فيما يأتي هذا التطور وسط تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وما يرافقها من مخاوف بشأن اتساع نطاق التصعيد في المنطقة.
 
 


gnews

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