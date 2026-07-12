البحرين والإمارات تطلقان صفارات الإنذار وتحذران من تهديد صاروخي

ودعت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، مع متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن الدفاعات الجوية تتعامل مع "تهديد صاروخي"، داعية السكان إلى البقاء في أماكن آمنة ومتابعة التحذيرات والمستجدات عبر المنصات الرسمية.
ولم تصدر السلطات في البحرين أو الإمارات، حتى الآن، تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديد أو نتائجه، فيما يأتي هذا التطور وسط تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وما يرافقها من مخاوف بشأن اتساع نطاق التصعيد في المنطقة.
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