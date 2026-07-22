البحرين والسعودية تعلنان التصدي لاعتداءات جوية إيرانية

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
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