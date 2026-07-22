الأربعاء 2026-07-22 05:51 م

البحرين والسعودية تعلنان التصدي لاعتداءات جوية إيرانية

علما البحرين والسعودية
علما البحرين والسعودية
 
الأربعاء، 22-07-2026 03:45 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لاعتداءات جوية إيرانية في سماء البلاد، وفق ما نقل تلفزيون البحرين.

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وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

 
 


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