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البحرين والكويت تتصديان لهجمات جوية إيرانية وتفعلان إجراءات الدفاع الجوي

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 09:10 م

الوكيل الإخباري - تعاملت البحرين والكويت، الثلاثاء، مع هجمات إيرانية استهدفت أجواء البلدين، إذ أعلنت المنامة اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية وتفعيل صافرات الإنذار، فيما أكدت الكويت تصدي قواتها المسلحة لهجمات معادية، ودعتا السكان إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي مخلفات أو حطام.

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وانطلقت صفارات إنذار الدفاع الجوي في البحرين، الثلاثاء، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، بعدما أفادت المنامة في وقت سابق باعتراض عدة هجمات إيرانية.


وأعلنت الوزارة في بيان نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي تفعيل صافرات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.


وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية.


وأهابت قيادة قوة الدفاع البحرينية بالمواطنين ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني، والإبلاغ عنها فوراً.


وفي الكويت، قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة الكويتية تعاملت وتصدت مع هجمات إيرانية مساء الثلاثاء.


ودعت القوات المسلحة الكويتية إلى عدم الاقتراب من أي حطام أو أجزاء أو مخلفات ناتجة عن سقوط الصواريخ أو الطائرات المسيّرة، وعدم لمسها أو تصويرها أو نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو للمواقع المتضررة أو أماكن سقوط الشظايا ومخلفات عمليات الاعتراض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


وأكدت ضرورة الإبلاغ فوراً عن أي مخلفات أو حطام حفاظا على الأمن والسلامة العامة.

 
 


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