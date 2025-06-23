البحرين والكويت والإمارات تعيد فتح أجوائها بعد إغلاق مؤقت إثر استهداف قاعدة العديد

وأعلنت إيران مساء الاثنين، استهداف قاعدة العديد في قطر بهجوم صاروخي "مدمر وقوي".
وكانت وزارة الدفاع القطرية، مساء الاثنين، قد قالت إن الدفاعات الجوية القطرية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية.
وأعلنت الكويت إعادة فتح المجال الجوي وعودة الحركة من مطار الكويت الدولي وإليه لطبيعتها بعد التأكد من استقرار الأوضاع بالأجواء المحيطة بالكويت.
كما أعلنت شؤون الطيران المدني البحريني، بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، عن إعادة فتح المجال الجوي في أجواء مملكة البحرين بالكامل.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن شركة مطارات دبي أعلنت استئناف عملياتها بعد توقف قصير للرحلات الجوية.
وأضاف المكتب في منشور على منصة (إكس) "قد تواجه بعض الرحلات تأخيرات أو إلغاءات".
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