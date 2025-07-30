البحر يبتلع عشرات المصريين

الوكيل الإخباري- لقي ما لا يقل عن 18 مهاجرا غير نظامي مصرعهم، فيما لا يزال نحو 50 آخرين في عداد المفقودين، إثر غرق قارب قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا مطلع الأسبوع.

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وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن المنظمة الدولية للهجرة بأنه "تم إنقاذ 10 أشخاص حتى الآن"، مؤكدة أن هذه الكارثة تمثل "تذكيرا صارخا بالمخاطر المميتة التي يجبر الناس على خوضها بحثا عن الأمان والفرص".