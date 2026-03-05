البحوث الفلكية تحدد موعد أول أيام عيد الفطر

10:01 م

الوكيل الإخباري- مع انتصاف شهر رمضان المبارك واقتراب إسدال الستار على أيامه الروحانية العطرة، يتزايد الاهتمام بشكل ملحوظ بمعرفة الموعد المتوقع لأول أيام عيد الفطر المبارك. اضافة اعلان





ويترقب المسلمون بشغف إعلان الجهات المختصة ونتائج استطلاع هلال شهر شوال، الذي يحسم بشكل نهائي ورسمي موعد العيد، وسط أجواء تملأها مشاعر الشوق والفرحة التي ترافق هذه المناسبة الدينية العظيمة في قلوب المسلمين كل عام.



وفي كشف علمي دقيق، قال الدكتور محمد غريب، الأستاذ بمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن الحسابات الفلكية الدقيقة والمعقدة التي يجريها المعهد تشير بوضوح إلى أن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 25 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الخميس الموافق 29 من رمضان، والموافق 19 آذار 2026، وهو اليوم الذي يعرف علمياً بـ"يوم الرؤية الشرعية".



وأوضح الدكتور غريب أن الدراسات الفلكية المعمقة الخاصة بمكوث الهلال بعد غروب الشمس تؤكد إمكانية رؤيته بوضوح حيث تشير البيانات إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة كاملة بعد الغروب، بينما يمكث في سماء القاهرة لمدة 35 دقيقة.



وأضاف: "أما في باقي محافظات مصر، فسيظهر الهلال لمدد تتراوح ما بين 30 و37 دقيقة، وهي فترات زمنية تعد كافية جداً من الناحية العلمية والتقنية لحدوث الرؤية البصرية في حال صفاء الأحوال الجوية وخلوها من الأتربة".



وأشار إلى أنه بناء على هذه المعطيات الرقمية، فإن غرة شهر شوال ستكون فلكياً يوم الجمعة 20 آذار، ليوافق بذلك هذا اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك.





