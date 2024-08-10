 
السبت 2024-08-10 12:15 م
 
 

البرازيل: اللحظات الأولى لتحطم طائرة تقل 62 راكباً في مدينة سكنية

الطائرة كانت تقل 62 شخصا
الطائرة كانت تقل 62 شخصا




 

السبت، 10-08-2024 09:00 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الخطوط الجوية البرازيلية، مساء الجمعة، تحطم طائرة على متنها 62 شخصًا في مدينة فينيهيدو بالبرازيل.


وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط الطائرة.


وأكدت شركة الطيران "فويباس" في بيان لها أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو وتحطمت، وعلى متنها 58 راكبًا وطاقم من أربعة أفراد.


ولم يذكر البيان سبب الحادث.


وأكدت فرق الإطفاء أن الطائرة سقطت في مدينة فينيهيدو، لكنهم لم يقدموا مزيدًا من التفاصيل.
وقامت فرقة الإطفاء بإرسال أطقم إلى موقع الحادث.

 

 

 سكاي نيوز عربية

gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين تحالف أوقفوا الحرب: وحشية إسرائيل لا حدود لها

تعبيرية

عربي ودولي زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب ساحل هوكايدو في اليابان

فرانشيسكا ألبانيز

فلسطين فرانشيسكا ألبانيز: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في مدرسة تلو الأخرى بغزة

صورة من توقيع المذكرة

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين تجارة عمان والإحصاءات العامة

تعبيرية

أسواق ومال أسعار الذهب عالمياً تتراجع في أسبوع رغم زيادة الآمال في خفض الفائدة

رئيس الملتقى

أخبار محلية إنشاء صندوق المغتربين الأردنيين للاستثمار

تعبيرية

طب وصحة أطعمة ومشروبات ترفع ضغط الدم

غزة

فلسطين مدير المستشفى المعمداني: وصلتنا جثامين 80 شهيدا حتى الآن





 


 



الأكثر مشاهدة