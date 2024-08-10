البرازيل: اللحظات الأولى لتحطم طائرة تقل 62 راكباً في مدينة سكنية

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط الطائرة.
وأكدت شركة الطيران "فويباس" في بيان لها أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو وتحطمت، وعلى متنها 58 راكبًا وطاقم من أربعة أفراد.
ولم يذكر البيان سبب الحادث.
وأكدت فرق الإطفاء أن الطائرة سقطت في مدينة فينيهيدو، لكنهم لم يقدموا مزيدًا من التفاصيل.
وقامت فرقة الإطفاء بإرسال أطقم إلى موقع الحادث.
سقوط طائرة ركاب فوق ولاية ساوباولو البرازيلية.
الطائرة من نوع (ATR 72–500) تابعة لشركة Voepass البرازيلية وتسع 68 راكب ولقي جميع المسافرين مصرعهم بالإضافة لطاقم الطائرة.pic.twitter.com/ldD9ZbCYJE
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