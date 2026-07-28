البرازيل تشتكي واشنطن لدى "التجارة العالمية" بسبب الرسوم

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن "البرازيل قدمت في 27 يوليو طلبا لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة في إطار نظام تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية" معتبرة الرسوم الجمركية الأميركية "غير مبررة" وواصفة إياها بأنها "تتعارض" مع قانون التجارة الدولي.
ويُعد تقديم طلب المشاورات الخطوة الإجرائية الأولى ضمن آلية تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وهو يمنح الأطراف المتنازعة فرصة للبحث في المشكلة وإيجاد تسوية مرضية دون الحاجة إلى الخوض في إجراءات التقاضي.
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