الأربعاء 2026-08-05 10:22 ص

البرازيل تطلب مغادرة سفير الأرجنتين على خلفية تصريحات ميلي

البرازيل تطلب مغادرة سفير الأرجنتين على خلفية تصريحات ميلي
البرازيل تطلب مغادرة سفير الأرجنتين على خلفية تصريحات ميلي
 
الأربعاء، 05-08-2026 07:14 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الحكومة الأرجنتينية، اليوم الثلاثاء، أنها تبلّغت من الحكومة البرازيلية بأن برازيليا طلبت مغادرة السفير الأرجنتيني البلاد، وبأنها ستخفض تمثيلها الدبلوماسي في بوينس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال.اضافة اعلان


ويأتي ذلك على خلفية الإهانات المتكررة التي وجهها الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي لنظيره لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والتي أدت الأسبوع الماضي إلى استدعاء السفير البرازيلي إلى برازيليا للتشاور.

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تتخذ فيها إحدى الدولتين اللاتينيتين الجارتين مثل هذه الخطوة تجاه الأخرى.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية لوكالة أسوشيتد برس إن ميلي وصف لولا بـ"اللص" ثلاث مرات منذ يوم الأحد.

كما استخدم الرئيس الأرجنتيني تعبيراً مماثلاً في 25 يوليو خلال مؤتمر حزب السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق، الذي سيكون منافساً للولا في انتخابات أكتوبر.

كما وصف ميلي قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بأنه "قمامة" خلال المؤتمر.

وكان دي مورايس قد رفض طلباً من الرئيس الأرجنتيني لزيارة الرئيس السابق جايير بولسونارو، الخاضع للإقامة الجبرية خلال تنفيذ حكم بالسجن لمدة 27 عاماً لإدانته بمحاولة انقلاب.

ولم يعلق الرئيس البرازيلي على تصريحات ميلي، بينما تشهد العلاقة بين الزعيمين توتراً منذ تولي الرئيس الأرجنتيني منصبه في ديسمبر 2023.
 
 


gnews

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