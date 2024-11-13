 
الأربعاء 2024-11-13 09:31 ص
 

البرازيل تنشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة العشرين

ا
أرشيفية
الأربعاء، 13-11-2024 08:24 ص

الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة البرازيلية أنه سيتم نشر تسعة آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة مجموعة العشرين في البرازيل.

وقال البيان إنه بدءا من اليوم الأربعاء، سترسل وزارة الدفاع 9000 جندي عبر القوات المسلحة خلال قمة قادة مجموعة العشرين.

اضافة اعلان


ومن المقرر أن يعقد اجتماع رؤساء أكبر الاقتصادات في العالم في ريو دي جانيرو يومي 18 و19 نوفمبر.


وسيرأس الوفد الروسي في القمة، نيابة عن الرئيس فلاديمير بوتين، وزير الخارجية سيرغي لافروف.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي أسعار الذهب والليرة ( الانجليزي والرشادي) في الأردن

أرشيفية

عربي ودولي وسائل إعلام: الولايات المتحدة ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين

تعبيرية

وظائف السفارة الامريكية تعلن عن وظيفة قيادية

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي

عربي ودولي مدير الوكالة الذرية يزور إيران لإجراء مباحثات بشأن برنامجها النووي

ا

عربي ودولي الرئيس الألماني يتحدث عن موعد الانتخابات البرلمانية

ا

عربي ودولي روسيا تعتزم فتح سفارات في عدد من الدول الإفريقية

مجلس الشيوخ الأمريكي

عربي ودولي جهود متسارعة بمجلس الشيوخ لتعيين قضاة قبل تولي ترامب السلطة

ا

عربي ودولي النيجر تستبعد الترخيص للشركات الفرنسية بالتنقيب عن اليورانيوم



 


الأكثر مشاهدة