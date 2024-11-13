البرازيل تنشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة العشرين

الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة البرازيلية أنه سيتم نشر تسعة آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة مجموعة العشرين في البرازيل.



وقال البيان إنه بدءا من اليوم الأربعاء، سترسل وزارة الدفاع 9000 جندي عبر القوات المسلحة خلال قمة قادة مجموعة العشرين.

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ومن المقرر أن يعقد اجتماع رؤساء أكبر الاقتصادات في العالم في ريو دي جانيرو يومي 18 و19 نوفمبر.



وسيرأس الوفد الروسي في القمة، نيابة عن الرئيس فلاديمير بوتين، وزير الخارجية سيرغي لافروف.