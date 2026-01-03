البرازيل: مصرع 11 سائحا وإصابة 11 آخرين بحادث سير

وأفادت وسائل إعلام برازيلية بأن الحادث وقع على الطريق السريع الفيدرالي "BR-116" في بلدية بيلوتاس بولاية ريو جراندي دو سول.
وأوضحت شبكة "غلوبو" البرازيلية، أن الحافلة كانت تقل سياحا متجهين إلى بلدية كاماكوا، وقد غادرت مدينة بيلوتاس صباحا، ومن بين الضحايا سائق الحافلة، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج في مرافق طبية.
وذكرت الشرطة أن جزءا من حمولة الرمل في الشاحنة انقلب داخل الحافلة، ما عرقل عمليات الإنقاذ، فيما أغلقت شركة "إيكوفياس سول" الطريق عند الكيلومتر 491 في كلا الاتجاهين، دون توقع لإعادة فتحه قريبا.
