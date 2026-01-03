السبت 2026-01-03 02:12 م

البرازيل: مصرع 11 سائحا وإصابة 11 آخرين بحادث سير

جانب من الحادث
الوكيل الإخباري-  لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 11 آخرون إثر اصطدام حافلة وشاحنة جنوب البرازيل، صباح اليوم السبت.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية بأن الحادث وقع على الطريق السريع الفيدرالي "BR-116" في بلدية بيلوتاس بولاية ريو جراندي دو سول.


وأوضحت شبكة "غلوبو" البرازيلية، أن الحافلة كانت تقل سياحا متجهين إلى بلدية كاماكوا، وقد غادرت مدينة بيلوتاس صباحا، ومن بين الضحايا سائق الحافلة، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج في مرافق طبية.


وذكرت الشرطة أن جزءا من حمولة الرمل في الشاحنة انقلب داخل الحافلة، ما عرقل عمليات الإنقاذ، فيما أغلقت شركة "إيكوفياس سول" الطريق عند الكيلومتر 491 في كلا الاتجاهين، دون توقع لإعادة فتحه قريبا.

 

