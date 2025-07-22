الثلاثاء 2025-07-22 08:13 م
 

البرتغال تدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي

وزير الخارجية المغربي ونظيره البرتغالي
وزير الخارجية المغربي ونظيره البرتغالي
 
الثلاثاء، 22-07-2025 06:56 م
الوكيل الإخباري-  عبرت البرتغال، الثلاثاء، عن دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، واعتبرتها "الأساس البنَّاء والأكثر جدية ومصداقية من أجل تسوية هذا النزاع".اضافة اعلان


تم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك، الذي اعتمده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل، عقب لقائهما، الثلاثاء بلشبونة، وفقًا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وجاء في الإعلان المشترك أن البرتغال تدرك أهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب، وكذا الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من لدن الأطراف.

وجدد الوزيران التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في السعي للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.

ومن خلال موقفها الجديد، تكون البرتغال قد أعطت إشارة واضحة تؤكد انضمامها إلى التوافق الدولي المتنامي حول مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، والذي ينسجم مع الدينامية القوية التي يقودها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي.

سكاي نيوز
 
 
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