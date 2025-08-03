البرتغال تصدر تحذيرا من حرائق غابات محتملة

06:53 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/740693 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أصدرت الحكومة البرتغالية، تحذيرا من موجة حر شديدة مع ارتفاع خطر اندلاع حرائق في أجزاء كبيرة من البلاد في الأيام المقبلة. اضافة اعلان





وتضمن التنبيه الذي يستمر من الأحد إلى الخميس، حظرا على إشعال النيران والألعاب النارية واستخدام المعدات الكهربائية في الغابات.



كما قيّدت السلطات الوصول إلى بعض مناطق الغابات، وأعلنت عن زيادة عدد العاملين في جهاز حراس الغابات وزيادة الدوريات البرية والجوية في المناطق المعرضة لخطر الحرائق.



وقالت وزيرة الداخلية ماريا لوسيا أمارال "الأسبوع المقبل سيكون صعبا".