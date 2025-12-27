البركان الأنشط في أوروبا يظهر علامات تستدعي رفع مستوى التأهب

وذكر المعهد في بيان على فيسبوك أن الرياح حملت سحابة الثوران باتجاه الشمال الشرقي، مع ورود تقارير عن تساقط رماد خفيف في بلدة تاورمينا الساحلية وفي بيانو بروفينزانا، وهي منطقة تضم ممرات للتزلج.
وأضاف المعهد أنه لوحظت أيضًا انفجارات متفرقة في فوهة "بوكا نوفا"، حيث قذفت مواد متوهجة إلى ارتفاع يصل إلى عدة عشرات من الأمتار فوق حافة الفوهة.
ورفعت وكالة الحماية المدنية الإقليمية مؤقتًا مستوى التأهب للإشارة إلى احتمال كبير لحدوث نافورات من الحمم البركانية.
ويُعد "إتنا" البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا، حيث يرتفع إلى حوالي 3400 متر، وينفجر أحيانًا عدة مرات في السنة ويخضع لمراقبة مستمرة.
ويتغير ارتفاعه الدقيق بشكل متكرر، حيث تؤدي الانفجارات وتكوين المخاريط إلى إعادة تشكيل منطقة القمة.
ويجذب النشاط المتكرر للبركان أعدادًا كبيرة من الزوار.
سكاي نيوز
