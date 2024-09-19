البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

بالإضافة إلى ذلك، ستتم إعادة تسمية العديد من الأسماء المرتبطة بتواريخ الحقبة السوفيتية.
بدأت إعادة تسمية الشوارع وهدم المعالم الأثرية للشخصيات السوفيتية والروسية في أوكرانيا في عام 2015 بعد اعتماد قانون ما يسمى "بتفكيك الشيوعية".
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