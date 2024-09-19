البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

الوكيل الإخباري- أعلن النائب ياروسلاف زيليزنياك أن البرلمان الأوكراني غير أسماء 327 بلدة في إطار ما يسمى بـ"حملة التطهير" التي ينفذها نظام كييف.

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وكتب زيليزنياك عبر قناته على تليغرام: "القرار الجديد بتغيير أسماء 327 بلدة تم تبنيه دون مناقشة، وأيد القرار 281 نائبا".