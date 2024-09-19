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البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

البرلمان الأوكراني
البرلمان الأوكراني
الخميس، 19-09-2024 02:15 م

الوكيل الإخباري-   أعلن النائب ياروسلاف زيليزنياك أن البرلمان الأوكراني غير أسماء 327 بلدة في إطار ما يسمى بـ"حملة التطهير" التي ينفذها نظام كييف.

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وكتب زيليزنياك عبر قناته على تليغرام: "القرار الجديد بتغيير أسماء 327 بلدة تم تبنيه دون مناقشة، وأيد القرار 281 نائبا".

 

وبحسب زيليزنياك، فإن أسماء البلدات "التي تحتوي على أسماء روسية وسوفيتية هي المستهدفة في التغيير، ولا سيما بوشكينو وميتشورينا ومكسيم غوركي وكوتوزوفكا وسوفوروفو ونيكراسوفو وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، ستتم إعادة تسمية العديد من الأسماء المرتبطة بتواريخ الحقبة السوفيتية.

بدأت إعادة تسمية الشوارع وهدم المعالم الأثرية للشخصيات السوفيتية والروسية في أوكرانيا في عام 2015 بعد اعتماد قانون ما يسمى "بتفكيك الشيوعية".

 

 

 
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