الإثنين 2026-03-30 07:33 ص

البرلمان الإسرائيلي يقر زيادة هائلة في ميزانية الدفاع

مبنى الكنيست
الإثنين، 30-03-2026 05:57 ص
الوكيل الإخباري-   أقرّ البرلمان الإسرائيلي فجر الاثنين ميزانية العام 2026 التي تلحظ زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للدفاع، في وقت تخوض إسرائيل حربا على جبهات عدة.اضافة اعلان


وقال البرلمان الإسرائيلي في بيان "في إطار تحديث الميزانية، ومع الأخذ في الاعتبار عملية زئير الأسد، أُضيف أكثر من 30 مليار شيكل (حوالي 10 مليارات دولار) إلى ميزانية وزارة الدفاع، لتبلغ أكثر من 142 مليار شيكل".

وصادق أعضاء الكنيست على الميزانية بأغلبية 62 صوتا مقابل 55.
 
 


