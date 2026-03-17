البرلمان الإيراني: الأمن الإقليمي يجب أن يكون مستداما وألا يفرض من الخارج

الوكيل الإخباري- قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للتلفزيون الرسمي، الثلاثاء، إن الأمن الإقليمي يجب أن يكون مستداما وألا يفرض من الخارج.





وأشار إلى أن الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط لا يحقق الأمن، وأشار إلى أمن المنطقة يتعين أن تُرسيه دولها.



وأضاف "سيتغير وجه الشرق الأوسط ونظامه، ولكن ليس وفقا للخطط الأميركية. وسنرسخ النظام والأمن الإقليميين فيما يتعلق بالبعدين الاقتصادي والأمني".



وأضاف أنه يتعين على القوات الأميركية مغادرة المنطقة.





