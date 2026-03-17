البرلمان الإيراني: الأمن الإقليمي يجب أن يكون مستداما وألا يفرض من الخارج

الثلاثاء 2026-03-17 06:52 م

الثلاثاء، 17-03-2026 10:00 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للتلفزيون الرسمي، الثلاثاء، إن الأمن الإقليمي يجب أن يكون مستداما وألا يفرض من الخارج.اضافة اعلان


وأشار إلى أن الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط لا يحقق الأمن، وأشار إلى أمن المنطقة يتعين أن تُرسيه دولها.

وأضاف "سيتغير وجه الشرق الأوسط ونظامه، ولكن ليس وفقا للخطط الأميركية. وسنرسخ النظام والأمن الإقليميين فيما يتعلق بالبعدين الاقتصادي والأمني".

وأضاف أنه يتعين على القوات الأميركية مغادرة المنطقة.
 
 


ن

أخبار محلية وزير البيئة يلتقي مجموعة من الناشطين البيئيين

و

أخبار محلية الحكومة تتوعد كل من يرتكب مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات خلال العيد

و

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الثلاثاء

و

أخبار الشركات "وضوح" تتكفّل بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي"

ل

أخبار محلية عاجل الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص

و

أخبار محلية وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين

و

أخبار محلية عاجل الملك وعاهل البحرين يشددان على ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد في المنطقة

ت

أخبار محلية نشاط تجاري ملحوظ في السلط قبيل عيد الفطر



 






