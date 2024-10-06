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البرلمان الإيراني: خيار إرسال مقاتلين للبنان ليس مطروحا حاليا

البرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني
الأحد، 06-10-2024 11:06 ص

الوكيل الإخباري-   على الرغم من نفي طهران رسميا قبل أيام احتمال إرسال مقاتلين إلى لبنان لدعم حزب الله الذي تلقى ضربات موجعة خلال الفترة الماضية، من قبل إسرائيل، إلا أن البرلمان الإيراني حاول أو يؤكد على الموقف عينه.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم رضائي، أن "إرسال متطوعين إلى لبنان ليس مدرجًا حتى الآن على جدول الأعمال ".

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كما أضاف في تصريحات صحفية أن "بلاده تدعم كل من يقف في وجه إسرائيل، لكن في الوقت الحالي لا ترى حاجة للدخول المباشر في الحرب الجارية بين حزب الله وإسرائيل." .

أتى هذا الموقف بعدما أعلن القيادي السابق في الحرس الثوري، محسن رفيق دوست، أن إرسال قوات عسكرية إلى لبنان والجولان مطروح على الطاولة.

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