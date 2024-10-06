البرلمان الإيراني: خيار إرسال مقاتلين للبنان ليس مطروحا حاليا

الوكيل الإخباري- على الرغم من نفي طهران رسميا قبل أيام احتمال إرسال مقاتلين إلى لبنان لدعم حزب الله الذي تلقى ضربات موجعة خلال الفترة الماضية، من قبل إسرائيل، إلا أن البرلمان الإيراني حاول أو يؤكد على الموقف عينه.



وأعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم رضائي، أن "إرسال متطوعين إلى لبنان ليس مدرجًا حتى الآن على جدول الأعمال ".

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