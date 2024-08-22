البرلمان الإيراني يمنح الثقة لجميع أعضاء حكومة بزشكيان

الوكيل الإخباري- منح البرلمان الإيراني الثقة لجميع الوزراء في التشكيلة الحكومية للرئيس مسعود بزشكيان، التي تتكون من 19 وزيرا، أبرزهم وزير الخارجية عباس عراقجي.

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واعتبر الرئيس الإيراني الحكومة التي قدمها إلى المجلس "حكومة وفاق وطني تتعلق بكل الشعب الإيراني، وهي ملزمة بضمان حقوق المواطنة لجميع الإيرانيين وتعطي الأولوية للمصالح الوطنية".

الجزيرة