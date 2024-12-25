البرلمان الصيني يحتج على "التهديد الصيني" في ميزانية الدفاع الأمريكية

وقال شو دونغ، المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية في المجلس في تعليقه على التوقيع على الموافقة على ميزانية الدفاع الأمريكية البالغة 895 مليار دولار: "نعرب عن استيائنا الشديد واحتجاجنا القوي على ذلك. إن "البنود السلبية" الواردة في الوثيقة بشأن الصين "تستمر في تضخيم "التهديد الصيني"، وتثير ضجة حول الدعم العسكري لتايوان، وتعرقل التنمية التكنولوجية والاقتصادية للصين، وتحد من التبادلات التجارية والاقتصادية والثقافية الصينية الأمريكية، وتتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وتقوض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية.
ووصف قضية تايوان والديمقراطية وحقوق الإنسان والنظام السياسي والحق في التنمية بأنها خطوط الصين الحمراء التي لا يمكن تجاوزها.
وقد وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين الماضي على ميزانية الدفاع للبلاد البالغة 895 مليار دولار للسنة المالية 2025 (بدأت في 1 أكتوبر 2024) والتي تذكر الصين 107 مرة.
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