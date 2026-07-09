البرلمان العراقي يقيل رئيس هيئة الاستثمار بسبب "شبهات"

07:47 م

الوكيل الإخباري- صوت مجلس النواب العراقي، الخميس، على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، من منصبه وإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة للتحقيق في شبهات تتعلق باستثمارات وعقود مع شركات وتجار. اضافة اعلان





وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي أن "البرلمان صوت على إعفاء رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية من منصبه وإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة".



وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب، بدء استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، غيابيا.



وكان مكية قد تولى رئاسة الهيئة خلال حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.







