البرلمان العراقي يقيل رئيس هيئة الاستثمار بسبب "شبهات"

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي أن "البرلمان صوت على إعفاء رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية من منصبه وإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة".
وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب، بدء استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، غيابيا.
وكان مكية قد تولى رئاسة الهيئة خلال حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
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