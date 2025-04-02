الأربعاء 2025-04-02 11:43 م
 

البرلمان العربي: اقتحام بن غفير للأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وتجاهل للعالم

البرلمان العربي
البرلمان العربي
 
الأربعاء، 02-04-2025 09:21 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة، يعد استفزازًا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم، واستخفافَا واضحًا بالمجتمع الدولي وبالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

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ودعا اليماحي في بيان اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية وشعوب العالم الحر إلى اتخاذ إجراءات صارمة وفورية تجاه الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الممارسات الاستفزازية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ووقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يرتكبه بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

 
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