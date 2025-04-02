البرلمان العربي: اقتحام بن غفير للأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وتجاهل للعالم

الوكيل الإخباري- قال رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة، يعد استفزازًا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم، واستخفافَا واضحًا بالمجتمع الدولي وبالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

اضافة اعلان