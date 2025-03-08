البرلمان العربي يؤكد دعمه لجميع مبادرات تمكين المرأة العربية

جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 آذار من كل عام.
وأكد اليماحي، أن البرلمان العربي يضع دعم وتمكين المرأة العربية على رأس أولوياته في أجندة عمله، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التغافل عن أهمية الدور الذي تلعبه في بناء الأوطان باعتبارها شريكا أساسيا في النهضة والتنمية وبناء أجيال جديدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.
وثمن في الوقت ذاته الإسهامات التي حققتها المرأة العربية على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، وتمثيلها المشرف للدول العربية في كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية.
ووجه رئيس البرلمان العربي تحية إعزاز وتقدير إلى المرأة الفلسطينية بشكل خاص، مثمنًا تضحياتها الغالية وصمودها في وجه المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي شنها كيان الاحتلال الغاشم في قطاع غزة على مدار أكثر من عام و3 أشهر، مشددًا على أنها ستظل رمزًا للكفاح والصمود والبطولة، حتى ينال الشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
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