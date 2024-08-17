البرلمان العربي يؤكد دعمه للجهود العربية والدولية لحل الأزمة اليمنية

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع رئيس مجلس الشورى اليمني بالقاهرة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي.
وشدد "العسومي" على دعم البرلمان العربي للجهود التي يبذلها مجلس الرئاسة اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، معربًا عن أمله في عودة الاستقرار لليمن في أقرب وقت.
من جانبه ، ثمن رئيس مجلس الشورى اليمني جهود البرلمان العربي في الدفاع عن القضية اليمنية في كافة المحافل الإقليمية والدولية وكذلك مواقفه الداعمة لأمن واستقرار اليمن، مؤكدًا أن البرلمان العربي يقود دبلوماسية برلمانية قوية للدفاع عن كافة القضايا العربية.
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