البرلمان العربي يؤكد دعمه للجهود العربية والدولية لحل الأزمة اليمنية

الوكيل الإخباري- أكد البرلمان العربي، دعمه الكامل للجهود العربية والدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع رئيس مجلس الشورى اليمني بالقاهرة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي.



وشدد "العسومي" على دعم البرلمان العربي للجهود التي يبذلها مجلس الرئاسة اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، معربًا عن أمله في عودة الاستقرار لليمن في أقرب وقت.



من جانبه ، ثمن رئيس مجلس الشورى اليمني جهود البرلمان العربي في الدفاع عن القضية اليمنية في كافة المحافل الإقليمية والدولية وكذلك مواقفه الداعمة لأمن واستقرار اليمن، مؤكدًا أن البرلمان العربي يقود دبلوماسية برلمانية قوية للدفاع عن كافة القضايا العربية.

