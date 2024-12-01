البرلمان العربي يؤكد دعمه لوحدة سوريا واستقرارها

الوكيل الإخباري- أعرب رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة الجارية في الأراضي السورية، مؤكدًا دعم البرلمان لأمن واستقرار الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وعدم الانزلاق نحو الفوضى التي تستغلها التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة لاستئناف أنشطتها.

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وبحسب بيان للبرلمان اليوم الأحد، أكد اليماحي، دعم البرلمان لكافة الجهود والمساعي العربية التي تهدف إلى إيجاد حل سلمي شامل للأزمة السورية، بما يضمن وحدة سوريا وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية.