البرلمان العربي يؤكد دعمه لوحدة سوريا واستقرارها

وبحسب بيان للبرلمان اليوم الأحد، أكد اليماحي، دعم البرلمان لكافة الجهود والمساعي العربية التي تهدف إلى إيجاد حل سلمي شامل للأزمة السورية، بما يضمن وحدة سوريا وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية.
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