البرلمان العربي يؤكد ضرورة التزام الدول بتوفير الدعم للأونروا

07:57 م

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الوكيل الإخباري- أكّد البرلمان العربي دعمه لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بكل قوة، مشدداً على ضرورة أن تفي جميع دول العالم بالتزاماتها تجاه "الأونروا" لكي تستمر في القيام بدورها الإنساني النبيل تجاه الشعب الفلسطيني. اضافة اعلان





واتفق رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، ومديرة "أونروا" مارتا لورينز على هامش المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الأوزبكية طشقند، على تنظيم فعالية مشتركة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي لبحث الدعم البرلماني لعمل الأونروا في دولة فلسطين.



وقدمت لورينز شرحا مفصلا عن عمل الوكالة في دولة فلسطين والتحديات التي تواجهها خاصة بعد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد عملها.



وأكّدت أنه على الرغم من أن عمل الوكالة في الوقت الحالي لا يلبي الحد الأدنى من الخدمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، فإنه ما يزال يمثل مصدر حياة للكثير من الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لاستمرار عمل المنظمة، متطلعة إلى دعم البرلمانيين حول العالم.