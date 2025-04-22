البرلمان العربي يؤكد مكانة الجيش الأردني في حفظ أمن المنطقة

وأكد الحزب، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن هذا الإنجاز يسجل للموقف الأردني الثابت والفاعل داخل المؤسسات البرلمانية العربية، بشأن “إصدار البرلمان بيان لدعم المملكة في مواجهة كافة المخططات التي تستهدف أمنها وسلامة مواطنيها”.
وأضاف الحزب أن إقرار البند تم بالإجماع من قبل أعضاء البرلمان العربي، ليُدرج رسميًا في البيان الختامي، في تأكيد واضح على التقدير العربي للدور الأردني الثابت والمشرّف في دعم قضايا الأمة، والدفاع عن أمنها القومي، وفي رفض أي محاولات للإساءة إلى مؤسسات الدولة أو النيل من رمزيتها.
وأكد النائب الخلايلة في مداخلته أن “الجيش الأردني هو عقيدة وهوية، وليس مجرد تشكيل عسكري، ومن يحاول المساس به إنما يطعن في ذاكرة الأمة وأمانها”.
وأوضح الحزب أن هذا الموقف يأتي انسجامًا مع السياسات الرسمية الأردنية ومواقف جلالة الملك عبد الله الثاني، الراسخة في دعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على وحدة الصف العربي، وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات والتجييش الإعلامي المضلل.
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