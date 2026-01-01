البرلمان العربي يدعو إلى خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والحكمة في اليمن

وأكد البرلمان العربي في بيان، على ضرورة بذل كافة الجهود من أجل خفض التصعيد واحتواء الأزمة والوصول إلى حل سياسي مستدام ينهي الانقلاب الحوثي ويحترم سيادة اليمن وإرادة أبنائه.
وأكد البرلمان العربي التزامه الكامل بدعم كل ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن، وكل ما يخدم مصالح الشعب اليمني ويحقق تطلعاته المشروعة نحو التنمية والاستقرار والازدهار.
