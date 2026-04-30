البرلمان العربي يدعو لتشريعات تعزز من مسيرة العمالة العربية

البرلمان العربي
 
الخميس، 30-04-2026 06:19 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أهمية الدور الذي يقوم به العمال في بناء أوطانهم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة بها، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لجميع العمال بمختلف تخصصاتهم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمال، الذي يوافق الأول من أيار من كل عام.

وشدد اليماحي، على أن العمال هم الثروة البشرية الحقيقية للأوطان والركيزة الأساسية لتحقيق التقدم في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتدريب العمالة العربية والارتقاء بقدراتهم، خاصة في مجالات التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي، حتى تكون مواكبة للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات.

 
 


البرلمان العربي يدين تفجير حمص الإرهابي

عربي ودولي البرلمان العربي يدعو لتشريعات تعزز من مسيرة العمالة العربية

