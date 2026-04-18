البرلمان العربي يدعو لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول "الميركوسور"

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع اليماحي والوفد المرافق، مع رئيس السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (الميركوسور) رودريغو غامارا على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية.
ودعا اليماحي خلال اللقاء، برلمان السوق المشتركة لأميركا الجنوبية الى ممارسة دور ضاغط لدعم القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية في ظل ما تمر به من تطورات خطيرة بسبب تصاعد الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي.
