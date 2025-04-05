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البرلمان العربي يدعو لتكاتف الجهود وتوحيد الرؤى خدمة للقضايا العربية

البرلمان العربي - أرشيفية
البرلمان العربي - أرشيفية
 
السبت، 05-04-2025 01:47 م
الوكيل الإخباري- دعا رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، إلى تكاتف الجهود المشتركة وتوحيد المواقف أكثر من أي وقت مضى خدمة لقضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.اضافة اعلان


وأكد اليماحي خلال كلمته في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد في العاصمة الأوزبكية، تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وفي خدمة مصالح الشعب العربي الكبير.

يشار إلى أن الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية يسبق الاجتماعات الرسمية للاتحاد البرلماني الدولي في دورته الخمسين الذي تستضيفه أوزبكستان، حيث جاء بهدف تنسيق المواقف العربية تجاه البنود والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

كما تم تبادل الآراء حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة على جدول أعمال الجمعية العامة، وكذلك الاتفاق على مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجنة التنفيذية واللجان الدائمة والفرعية للاتحاد البرلماني الدولي.

بترا
 
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