البرلمان العربي يدين افتتاح سفارة مزعومة لما يسمى "أرض الصومال" في القدس المحتلة

وشدد البرلمان العربي على رفضه التام لأي إجراءات أحادية غير شرعية وباطلة لتكريس وضع غير معترف به دوليًا ويخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددًا على أن أي خطوات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة تعد لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها.
كما أكد البرلمان العربي دعمه التام والكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفض أي خطوات أحادية تمس سيادة الصومال ووحدته، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية إزاء هذه الانتهاكات، بما يحفظ وحدة الدول وسيادتها، وبما يصون الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية بجنوب لبنان
-
إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار خلال الساعات الـ48 الأخيرة
-
إسرائيل.. إقالة النائبة العسكرية التي سربت فيديو اعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني
-
القضاء الإيراني يعلّق عمل هيئة رئاسية أمرت بإعادة خدمة الإنترنت
-
انفجار يلحق أضرارا بناقلة نفط قبالة سواحل عُمان
-
غوتيريش يدين الانفجار الذي استهدف قطاراً في باكستان
-
إيران تشترط تحرير أموالها المجمدة قبل أي مفاوضات مع واشنطن
-
قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تطلق نظام إنذار أولي من الهجمات الصاروخية من لبنان