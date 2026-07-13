البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت

وأكد في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الدول العربية، وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التوتر وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.
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