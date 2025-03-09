البرلمان العربي يدين الهجمات على سوريا

وأكد اليماحي، في بيان، دعم البرلمان العربي للمؤسسات الوطنية في الدولة السورية، وإدانته ورفضه لأية محاولات تهدف إلى تهديد الأمن والاستقرار في سوريا أو التدخل في شؤونها الداخلية أو تهديد السلم الأهلي الداخلي، ووقوف البرلمان العربي إلى جانب الشعب السوري ودعم تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار والحياة الكريمة.
كما أكد موقف البرلمان العربي الثابت بشأن دعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية ويساعدها على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية الحالية بسلام.
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