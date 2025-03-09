 
الأحد 2025-03-09 01:25 ص
 

البرلمان العربي يدين الهجمات على سوريا

البرلمان العربي
البرلمان العربي
 
الأحد، 09-03-2025 12:45 ص

الوكيل الإخباري-    دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، الهجمات والاعتداءات التي قامت بها مجموعات مسلحة واستهدفت القوات الأمنية في الجمهورية العربية السورية، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

اضافة اعلان


وأكد اليماحي، في بيان، دعم البرلمان العربي للمؤسسات الوطنية في الدولة السورية، وإدانته ورفضه لأية محاولات تهدف إلى تهديد الأمن والاستقرار في سوريا أو التدخل في شؤونها الداخلية أو تهديد السلم الأهلي الداخلي، ووقوف البرلمان العربي إلى جانب الشعب السوري ودعم تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار والحياة الكريمة.


كما أكد موقف البرلمان العربي الثابت بشأن دعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية ويساعدها على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية الحالية بسلام.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

دخان يتصاعد بالقرب قوات أمن سورية في اللاذقية

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات في الساحل السوري ويدعو لاحترام سيادة سوريا

البرلمان العربي

عربي ودولي البرلمان العربي يدين الهجمات على سوريا

الذهب

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

إربد

فلسطين إيقاف منشأتين ومخالفة 6 وإزالة 45 بسطة في إربد

غزة

فلسطين إسرائيل ترسل وفدا للدوحة الاثنين لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار

ارشيفية

عربي ودولي قصف إسرائيلي لبلدة كفركلا اللبنانية الحدودية

جانب من الفعاليات

أخبار محلية تواصل فعاليات رمضانيات 2025 في الطفيلة

اليونيفيل

عربي ودولي اليونيفيل: ملتزمون بالعمل لتحقيق استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان



 
 



 

الأكثر مشاهدة