البرلمان العربي يدين الهجمات على سوريا

الوكيل الإخباري- دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، الهجمات والاعتداءات التي قامت بها مجموعات مسلحة واستهدفت القوات الأمنية في الجمهورية العربية السورية، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

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وأكد اليماحي، في بيان، دعم البرلمان العربي للمؤسسات الوطنية في الدولة السورية، وإدانته ورفضه لأية محاولات تهدف إلى تهديد الأمن والاستقرار في سوريا أو التدخل في شؤونها الداخلية أو تهديد السلم الأهلي الداخلي، ووقوف البرلمان العربي إلى جانب الشعب السوري ودعم تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار والحياة الكريمة.