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البرلمان العربي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مقهى في دمشق

البرلمان العربي يدين تفجير حمص الإرهابي
البرلمان العربي
 
الجمعة، 03-07-2026 03:48 م

الوكيل الإخباري-    أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف مقهى بالقرب من القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته للجمهورية العربية السورية ولأسر الضحايا، وكذلك تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع الجمهورية العربية السورية في هذا المصاب الأليم، مجددًا رفضه القاطع لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين الأبرياء.

 
 


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