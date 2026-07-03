البرلمان العربي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مقهى في دمشق

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع الجمهورية العربية السورية في هذا المصاب الأليم، مجددًا رفضه القاطع لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين الأبرياء.
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