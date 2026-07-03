البرلمان العربي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مقهى في دمشق

الوكيل الإخباري- أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف مقهى بالقرب من القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته للجمهورية العربية السورية ولأسر الضحايا، وكذلك تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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