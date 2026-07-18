البرلمان العربي يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت وقطر

الوكيل الإخباري- دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت وقطر.

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