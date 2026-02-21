البرلمان العربي يدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

الوكيل الإخباري- أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات التصريحات الخطيرة التي أدلى بها سفير الولايات المتحدة لدى الاحتلال الإسرائيلي، والتي زعم فيها أنه سيكون "مقبولًا" أن تسيطر إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله وأراض تابعة لدول عربية، بما في ذلك الضفة الغربية.

