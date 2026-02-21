السبت 2026-02-21 09:51 م

البرلمان العربي يدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

البرلمان العربي: القرارات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية جريمة حرب
البرلمان العربي
 
السبت، 21-02-2026 09:11 م

الوكيل الإخباري-   أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات التصريحات الخطيرة التي أدلى بها سفير الولايات المتحدة لدى الاحتلال الإسرائيلي، والتي زعم فيها أنه سيكون "مقبولًا" أن تسيطر إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله وأراض تابعة لدول عربية، بما في ذلك الضفة الغربية.

وأكد اليماحي، في بيان، أن هذه التصريحات تمثل انحرافًا خطيرًا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تحريضًا علنيًا على تكريس الاحتلال وشرعنة سياسات الضم والهيمنة بالقوة.

 
 


