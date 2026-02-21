البرلمان العربي يدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

وأكد اليماحي، في بيان، أن هذه التصريحات تمثل انحرافًا خطيرًا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تحريضًا علنيًا على تكريس الاحتلال وشرعنة سياسات الضم والهيمنة بالقوة.
