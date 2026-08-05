البرلمان العربي يدين تصعيد كيان الاحتلال لجرائمه في غزة والضفة الغربية

الوكيل الإخباري- دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات الجرائم الوحشية والمجازر الدموية التي يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، والتي كان آخرها استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية والمنازل السكنية وخيام النازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال.

اضافة اعلان

ويأتي ذلك جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع والتدمير الشامل التي ينتهجها كيان الاحتلال، في انتهاك غير مسبوق لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.