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البرلمان العربي يدين تصعيد كيان الاحتلال لجرائمه في غزة والضفة الغربية

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البرلمان العربي
 
الأربعاء، 05-08-2026 01:38 م

الوكيل الإخباري-   دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات الجرائم الوحشية والمجازر الدموية التي يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، والتي كان آخرها استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية والمنازل السكنية وخيام النازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال.

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ويأتي ذلك جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع والتدمير الشامل التي ينتهجها كيان الاحتلال، في انتهاك غير مسبوق لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.


وأكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لم يعد مجرد انتهاكات أو تجاوزات، وإنما يمثل إرهابًا منظمًا وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، في ظل عجز دولي غير مبرر وصمت يشجع كيان الاحتلال على مواصلة جرائمه والتوسع في سياساته العدوانية، بما يقوض الأمن والاستقرار ويهدد السلم الإقليمي والدولي.

 
 


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