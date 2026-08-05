البرلمان العربي يدين تصعيد كيان الاحتلال لجرائمه في غزة والضفة الغربية

وأكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لم يعد مجرد انتهاكات أو تجاوزات، وإنما يمثل إرهابًا منظمًا وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، في ظل عجز دولي غير مبرر وصمت يشجع كيان الاحتلال على مواصلة جرائمه والتوسع في سياساته العدوانية، بما يقوض الأمن والاستقرار ويهدد السلم الإقليمي والدولي.
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