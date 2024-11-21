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البرلمان العربي يدين تهديدات إسرائيل بضرب العراق

البرلمان العربي
البرلمان العربي
الخميس، 21-11-2024 12:20 ص

الوكيل الإخباري-   دان البرلمان العربي بأشد العبارات تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بضرب العراق، مؤكدًا دعمه التام لسيادتها وأمنها واستقرارها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة.

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واستنكر البرلمان العربي في بيان له، اليوم الأربعاء، توجه الاحتلال بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن الأولى بالمحتل أن يلتزم أولًا بقرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للمجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها في دولة فلسطين المحتلة على مدار أكثر من عام، ووقف عدوانه الغاشم على جمهورية لبنان.


ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومؤسساته والدول الفاعلة فيه إلى الضغط على كيان الاحتلال ووقف مخططاته التي تهدف إلى جر المنطقة برمتها إلى حرب إقليمية تعصف بالأمن والاستقرار في المنطقة.

 
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