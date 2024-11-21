البرلمان العربي يدين تهديدات إسرائيل بضرب العراق

واستنكر البرلمان العربي في بيان له، اليوم الأربعاء، توجه الاحتلال بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن الأولى بالمحتل أن يلتزم أولًا بقرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للمجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها في دولة فلسطين المحتلة على مدار أكثر من عام، ووقف عدوانه الغاشم على جمهورية لبنان.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومؤسساته والدول الفاعلة فيه إلى الضغط على كيان الاحتلال ووقف مخططاته التي تهدف إلى جر المنطقة برمتها إلى حرب إقليمية تعصف بالأمن والاستقرار في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
الصحة اللبنانية: 15 شهيدا و68 مصابا في غارات إسرائيلية
-
الجزائر تتوعد بقرار جديد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
-
حزب الله: قصفنا تجمعين لجنود العدو الإسرائيلي
-
فيتو أميركي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة
-
إعلام عبري: مقتل 4 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى عليهم جنوب لبنان
-
3 شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
نعيم قاسم: حزب الله استرد عافيته
-
مقتل 12 جنديا في هجوم على موقع شمال غرب باكستان