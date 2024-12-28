البرلمان العربي يدين حرق مستشفى كمال عدوان

و أكد أن هذه الجريمة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وإضافة جديدة إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ، معتبرا هذا الفعل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الجرائم المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة، ويجب محاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.
وشدد البرلمان العربي في بيان له، على أن إمعان كيان الاحتلال وإصراره على التدمير الكلي والتام للمنظومة الصحية المتهالكة في قطاع غزة، يأتي نتيجة الصمت الدولي على ما يرتكبه من جرائم.
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية والقانونية، من أجل وقف فوري لهذه الجرائم، ووقف إطلاق النار في غزة ، ومحاسبة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني.
بترا
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