البرلمان العربي يدين فتح سفارة مزعومة لما يسمى "إقليم أرض الصومال" في القدس

الوكيل الإخباري- دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي؛ بأشد العبارات، الإعلان عن افتتاح سفارة مزعومة لما يسمى "أرض الصومال" في مدينة القدس المحتلة.

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وأكد اليماحي، أن هذه الخطوة الباطلة تمثل اعتداءً مباشرًا على الشرعية الدولية وانخراطًا سياسيًا في محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي فرض سيادته المزعومة على مدينة القدس، وأنها ستبقى مدينة فلسطينية عربية وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن أي قرارات أو إجراءات أو ترتيبات دبلوماسية تتعلق بها، وتؤدي إلى تغيير وضعها السياسي أو القانوني أو الديمغرافي تعتبر باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، ولن تمنح كيان الاحتلال شرعيةً مفقودة أو تغير من هوية المدينة ومكانتها.



وشدد اليماحي على أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة وتشجيعًا لسياسات الضم والتهويد والاستيطان التي ينتهجها كيان الاحتلال، في وقت يواصل فيه ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتجويع بحق الشعب الفلسطيني.