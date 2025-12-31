البرلمان العربي يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي بشأن "الأونروا"

وأكد اليماحي في بيان صادر عن البرلمان العربي، أن استهداف الأونروا يأتي في إطار حرب شاملة يشنّها الاحتلال على المنظومة الدولية والإنسانية، عبر حملات تحريض ممنهجة وقرارات تعسفية منها إلغاء تراخيص عمل منظمات دولية وإنسانية تؤدي دورًا حيويًا في حماية المدنيين في قطاع غزة، واتهامها زورًا بالإرهاب ومعاداة السامية.
وأشار إلى أن هذا القرار يعد محاولة مكشوفة لتجريم العمل الإنساني، وتعميق الكارثة الإنسانية وفرض التجويع الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف ومحاولة لإسكات الشهود على جرائمه، مشددًا على أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا خطيرًا للنظام الدولي الإنساني برمّته.
ودعا رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، وضمان الحماية الكاملة للأونروا والمنظمات الإنسانية كافة واستمرار عملها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مجددًا طلبه للبرلمانات الدولية والإقليمية بتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي.
