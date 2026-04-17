البرلمان العربي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان

الوكيل الإخباري- رحب البرلمان العربي بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية لمدة عشرة أيام، معتبرًا هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا يسهم في تهدئة الأوضاع ووقف معاناة الشعب اللبناني نتيجة العدوان الذي قام به كيان الاحتلال في الساحة اللبنانية خلال الفترة الماضية.

وأكد البرلمان العربي، أن نجاح هذا الاتفاق يتطلب التزامًا كاملًا بوقف إطلاق النار ووقف كافة الأعمال العدائية من جانب كيان الاحتلال، بما يضمن حماية المدنيين وصون أمن واستقرار لبنان.