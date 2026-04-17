الجمعة 2026-04-17 02:19 ص

البرلمان العربي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان

البرلمان العربي: القرارات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية جريمة حرب
الجمعة، 17-04-2026 12:55 ص

الوكيل الإخباري-    رحب البرلمان العربي بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية لمدة عشرة أيام، معتبرًا هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا يسهم في تهدئة الأوضاع ووقف معاناة الشعب اللبناني نتيجة العدوان الذي قام به كيان الاحتلال في الساحة اللبنانية خلال الفترة الماضية.

اضافة اعلان


وأكد البرلمان العربي، أن نجاح هذا الاتفاق يتطلب التزامًا كاملًا بوقف إطلاق النار ووقف كافة الأعمال العدائية من جانب كيان الاحتلال، بما يضمن حماية المدنيين وصون أمن واستقرار لبنان.


وشدد رئيس البرلمان العربي، على موقفه الداعم لوحدة لبنان وبسط سيادته وسلطته الوطنية وسيطرته على كامل أراضيه.

 
 


البرلمان العربي: القرارات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية جريمة حرب

عربي ودولي البرلمان العربي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان

أخبار محلية تربية الكرك تحتفل بيوم العلم الأردني

عربي ودولي وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ

الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ و26 مسيّرة

عربي ودولي الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي روسيا: لم نتلق أي طلبات من أوروبا بشأن إمدادات الطاقة

عربي ودولي الجامعة العربية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

أخبار محلية معهد تدريب مهني المشارع يحتفل بيوم العلم الأردني

أخبار محلية الأردن يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان



 
 






