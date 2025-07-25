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البرلمان العربي يرحب باعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين

البرلمان العربي
البرلمان العربي
 
الجمعة، 25-07-2025 05:11 م

الوكيل الإخباري-   أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، عن ترحيبه البالغ بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

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واعتبر اليماحي في بيان، أن هذه الخطوة الشجاعة والتاريخية تُجسد انحيازًا لقيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، ودعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

 
 
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