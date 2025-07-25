البرلمان العربي يرحب باعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين

واعتبر اليماحي في بيان، أن هذه الخطوة الشجاعة والتاريخية تُجسد انحيازًا لقيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، ودعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
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