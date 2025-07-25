البرلمان العربي يرحب باعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين

الوكيل الإخباري- أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، عن ترحيبه البالغ بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

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