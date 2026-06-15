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البرلمان العربي يرحب بالاتفاق بين أميركا وإيران

البرلمان العربي: القرارات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية جريمة حرب
البرلمان العربي
 
الإثنين، 15-06-2026 01:10 م

الوكيل الإخباري-    رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة، ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

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وأشاد بالجهود التي بذلتها دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وجميع الجهود العربية والدولية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر ودعم المساعي الدبلوماسية التي أفضت إلى هذا الاتفاق، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس الدور المهم للدبلوماسية والحوار في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

 
 


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