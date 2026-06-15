البرلمان العربي يرحب بالاتفاق بين أميركا وإيران

الوكيل الإخباري- رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة، ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

اضافة اعلان