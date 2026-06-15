البرلمان العربي يرحب بالاتفاق بين أميركا وإيران

وأشاد بالجهود التي بذلتها دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وجميع الجهود العربية والدولية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر ودعم المساعي الدبلوماسية التي أفضت إلى هذا الاتفاق، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس الدور المهم للدبلوماسية والحوار في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
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