البرلمان العربي يُرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الوكيل الإخباري- رحب رئيس البرلمان العربي أحمد اليماحي، بصدور المرسوم الرئاسي بالجمهورية اللبنانية بتشكيل الحكومة الجديدة.

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وأكد في بيان، اليوم السبت، أن تشكيل الحكومة الجديدة بالجمهورية اللبنانية الشقيقة يمثل خطوة مهمة نحو بدء مرحلة جديدة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني، ويحفظ لدولة لبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.