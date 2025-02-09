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البرلمان العربي يُرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

البرلمان العربي
البرلمان العربي
الأحد، 09-02-2025 12:05 ص

الوكيل الإخباري-   رحب رئيس البرلمان العربي أحمد اليماحي، بصدور المرسوم الرئاسي بالجمهورية اللبنانية بتشكيل الحكومة الجديدة.

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وأكد في بيان، اليوم السبت، أن تشكيل الحكومة الجديدة بالجمهورية اللبنانية الشقيقة يمثل خطوة مهمة نحو بدء مرحلة جديدة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني، ويحفظ لدولة لبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.


وأعرب اليماحي، عن تطلعه لنيل التشكيلة الحكومية الجديدة ثقة مجلس النواب اللبنانى، مؤكدا دعم البرلمان العربي الكامل للجمهورية اللبنانية خلال المرحلة المقبلة.

 
gnews

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