البرلمان العربي يُرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

وأكد في بيان، اليوم السبت، أن تشكيل الحكومة الجديدة بالجمهورية اللبنانية الشقيقة يمثل خطوة مهمة نحو بدء مرحلة جديدة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني، ويحفظ لدولة لبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.
وأعرب اليماحي، عن تطلعه لنيل التشكيلة الحكومية الجديدة ثقة مجلس النواب اللبنانى، مؤكدا دعم البرلمان العربي الكامل للجمهورية اللبنانية خلال المرحلة المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
المؤسسة الليبية للاستثمار ترفض تقرير خبراء مجلس الأمن
-
الحكومة السورية تسمح للموفدين وكفلائهم المطلوبين بالعودة لتسوية أوضاعهم
-
الاعلام العبري: نتنياهو أوعز بإرسال وفد تفاوضي للدوحة لمناقشة تفاصيل بصفقة التبادل
-
أكسيوس: وفد إسرائيلي إلى الدوحة اليوم لمناقشة صفقة الأسرى
-
عون يأمر الجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران من الأراضي السورية
-
نواف سلام يتعهد بأن يكون رئيسا لحكومة "الإصلاح والإنقاذ" في لبنان
-
الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام
-
الشرع يستقبل وفدا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية